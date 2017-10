PSV zet Vitesse in topper overtuigend weg

In het tactische steekspel stond al snel het droomscenario voor PSV klaar. Vitesse domineerde, maar de eerste kans voor de Brabanders was meteen raak. Vitesse stapte na achttien minuten in op het middenveld, waarna Joshua Brenet de ruimte kreeg. Diens steekpass op Hirving Lozano was top, maar de afronding van de Mexicaan was nog beter. De topscorer van de eredivisie schoot de bal diagonaal haarfijn binnen: 0-1.