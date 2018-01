Rashica van Vitesse naar Werder Bremen

Strafzaak Matavz naar dinsdagavond

14:50 ARNHEM - De beroepscommissie van de KNVB buigt zich dinsdagavond 6 februari over strafzaak van Tim Matavz. De spits van Vitesse hangt een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, boven het hoofd. De eis is het gevolg van een slaande beweging naar Denzel Dumfries in het duel met Heerenveen van zaterdag 20 januari.