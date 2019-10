Rauwe Ernemmer Theo Janssen als rolmodel: ‘Ik wil trainer zijn, dus ik duik de boeken in’

Goedgehumeurd zit hij aan op Papendal, het luxueuze trainingscentrum van Vitesse. Hij tuurt over de horizon, alsof daar zijn toekomst ligt.



,,Als ik zie wat sommige topcoaches allemaal doen, dan denk ik: dat kan ik ook”, zegt Theo Janssen. Hij lacht.



Tv-analyticus en voetbaltrainer in de jeugd van Vitesse, de gewezen prof - landskampioen met Ajax en FC Twente - zet een nieuw leven stevig in de steigers. Hij is op televisie scherp in zijn analyses, niet bot. Hij heeft een mening, maar kraakt niet zonder nuance alles af.



Hij is open, met een visie. Hij is zelfs welbespraakt. Zo steekt Janssen (38) in wezen de draak met zijn eigen overkomen. Dat van de rauwe Ernemmer.