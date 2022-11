‘Redder van Vitesse’ Simon van Duivenbooden gaat voor paspoort Zuid-Afrika

Van Duivenbooden (20) groeide zondagavond voor Vitesse uit tot ‘redder in nood’. De spits scoorde na 93 minuten de 2-2 tegen Go Ahead Eagles. Dat was goed voor een zwaarbevochten punt voor de Arnhemse club.

Van Legmeervogels naar Jong Zuid-Afrika

Van Duivenbooden is geboren in Nederland (Uithoorn). Maar hij heeft een Zuid-Afrikaanse vader. Zo is hij ook op de radar terecht gekomen van de voetbalbond van het land.



,,We zijn bezig met een Zuid-Afrikaans paspoort”, vertelt Van Duivenbooden. ,,Maar dat neemt tijd in beslag. De eerste contacten stammen uit de zomer. Als de kans er is, wil ik graag voor het land uitkomen.”

Quote Nadat ik vanuit het beloften­team ben doorgescho­ven, gaat het snel. De stap is groot. Dus het is mooi om zoveel minuten te maken Simon van Duivenboode, speler Vitesse

Van Duivenbooden komt in eerste instantie in aanmerking voor Jong Zuid-Afrika. Hij begon zijn loopbaan bij Legmeervogels in Uithoorn. Via Alphense Boys belandde hij zes jaar geleden in de opleiding van Vitesse. De spits maakte even een uitstapje naar PSV, maar keerde na twee seizoenen weer terug in Arnhem.

Basisplaats

Coach Phillip Cocu haalde Van Duivenbooden dit seizoen bij de eerste selectie. Hij stond tegen Sparta (0-4) onlangs voor de eerste keer in de basis. Zondag volgde zijn eerste goal in de eredivisie.

,,Het is heel mooi mijn eerste goal te maken voor Vitesse”, stelt Van Duivenbooden. ,,Ik ben een targetman, spits in de zestien. Ik loerde op die kans. Nadat ik vanuit het beloftenteam ben doorgeschoven gaat het snel. De stap is groot. Dus het is mooi om zoveel minuten te maken.”

Voor Van Duivenbooden en Vitesse begint nu de winterstop. Met allereerst vakantie. Hij reist, niet geheel toevallig, naar Zuid-Afrika. Op zijn Nederlandse paspoort.

