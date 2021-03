Rel ettert voort bij Vitesse: rentree Bazoer laat op zich wachten

Fenomeen Tannane: ‘Of ik me onbegrepen voel? Altijd, dat blijft zo’

2 maart ARNHEM - Oussama Tannane (26) hoopt na vanavond met Vitesse verzekerd te zijn van een plek in de bekerfinale, waar hij zijn opvallende seizoen in eremetaal om wil zetten. In gesprek met een onbegrepen fenomeen. ,,Je moet hier altijd maar goed zijn met elkaar.”