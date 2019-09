Remko Pasveer top bij Vitesse: Gesterkt door tegenslag

PSV kan tegen Vitesse voor de vijftigste keer op rij thuis ongeslagen blijven in de eredivisie

12:23 EINDHOVEN - PSV gaat in de eredivisie elke thuiswedstrijd voor de winst, zegt trainer Mark van Bommel altijd. Uiteraard is een zege niet altijd vanzelfsprekend, zo bewijst de historie. Gelijke spelen komen in het Philips Stadion af en toe voor en nederlagen van PSV zijn doorgaans zeldzaam. Zo zeldzaam als ze de laatste jaren zijn, is echter wel bijzonder.