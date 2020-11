Reserves Vitesse verslaan Heerenveen in oefenpartij

Raymond de Vries: 25 maart 1965 - 4 november 2020 Raymond de Vries nam de corners bij Vitesse met buitenkant voet

5 november ARNHEM - Vitesse raakt in korte tijd twee voormalige spelers kwijt. Na het overlijden, vorige week, van Dick Mulderij is ook Raymond de Vries niet meer. De speler uit het kampioensteam in de eerste divisie van 1989 is 55 jaar geworden.