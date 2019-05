Richie Musaba tekent driejarig contract bij Vitesse

Sloetski verwacht in finale play-offs krachttoer van Vitesse

16:48 Leonid Sloetski laat in de eerste finalewedstrijd van de play-offs om Europees voetbal de basis staan bij Vitesse. De Rus zal alleen andere accenten leggen. Uiteindelijk volgt in het tweeluik een ‘survival of the fittest’, denkt de coach van de Arnhemse club.