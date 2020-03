Riechedly Bazoer bij Vitesse in een achtbaan van emoties

Het contrast is groot. Zes interlands voor Oranje, een carrière bij Ajax, FC Porto en VfL Wolfsburg en dan bankzitter bij Vitesse. De onstuimigheid in het karakter van Riechedly Bazoer vertaalt zich ook naar grilligheid als voetbalprof. Nu krijgt hij weer een kans in de basis.



Het is eigenlijk ongelofelijk.



Bazoer (23) is in aanleg de beste speler in de selectie van Vitesse. Maar het is begin maart en hij start tegen FC Twente, aankomende zaterdag, alleen vanwege een schorsing en blessure. Oussama Tannane en Matus Bero vallen weg bij de Arnhemse club. GelreDome wordt zijn decor voor eerherstel.