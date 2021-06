Riechedly Bazoer negeert ‘transferdeadline’ Spors bij Vitesse

EK-droom middenvel­der Vitesse in duigen: Bero verrassen­de afvaller in selectie Slowakije

2 juni BRATISLAVA - De EK-droom van Matus Bero valt in duigen. Bondscoach Stefan Tarkovic heeft de middenvelder van Vitesse niet opgenomen in de definitieve selectie van Slowakije. De waterdrager van de Arnhemse club is diep teleurgesteld.