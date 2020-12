‘Rivalen’ zijn het eens, voor supporters was dit écht een prutjaar: ‘Het publiek moet in alles weer terug’

Kraker Vitesse-Feyenoord: Van de subtop naar de top is een grote stap

19 december ARNHEM - Vitesse staat voor de kraker tegen Feyenoord. In GelreDome stuiten twee outsiders uit de eredivisie op elkaar. Van de subtop naar de top is een grote stap. Oussama Tannane en Bryan Linssen over hun clubs en hun ambities.