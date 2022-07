RKSV Driel verwacht topdrukte als gastheer van Vitesse-OFI Kreta: nu eindelijk mét publiek

Precies een jaar geleden nam de Arnhemse ploeg van trainer Thomas Letsch het ook al op tegen de Grieken in Driel en won toen met 2-1. Destijds bleven de poorten echter gesloten voor publiek in verband met de coronamaatregelen. Dat zal dinsdag anders zijn, weet Driel-voorzitter Hemmie Weijman.



,,We verwachten minimaal duizend toeschouwers. Al is het moeilijk in te schatten in vakantietijd”, geeft de preses aan. ,,Toen een aantal jaar geleden ons eerste elftal zelf tegen Vitesse speelde, stonden er tweeduizend mensen langs de lijn. Zo’n vaart zal het nu waarschijnlijk niet lopen. Maar we zijn overal op voorbereid.”