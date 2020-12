Rouleren ‘serieuze optie’ voor Letsch in drukke decembermaand Vitesse

ARNHEM - Thomas Letsch overweegt te rouleren in zijn basiselftal nu de drukke maand december is begonnen. De Duitser start tegen PEC Zwolle wel met Riechedly Bazoer. De spelmaker moet na een schorsing de lijnen uitzetten bij de Arnhemse club.

Letsch kan in PEC (aftrap zaterdag 21.00 uur) over een nagenoeg fitte selectie beschikken. Patrick Vroegh zit in quarantaine vanwege een positieve coronatest. Filip Delaveris ontbreekt in de wedstrijdselectie. ,,Hij is fit, maar moet nog een laatste conditionele stap zetten”, stelt Letsch.

Reeks topduels

De Duitser acht rouleren ‘een serieuze optie’ met het oog op de drukke decembermaand. Na PEC volgt voor Vitesse een reeks topduels met Heerenveen, Willem II (KNVB-beker), Feyenoord en AZ.

,,Tot de kerst zijn we volgeboekt”, zegt Letsch. ,,We hebben nu een zeer fitte selectie. Dat geeft mij ook opties met het oog op het speelschema. Al zal ik zeker de boel niet door elkaar gooien.”

Bazoer

Bazoer neemt de plek over van Enzo Cornelisse. Het talent wordt bedolven onder de lof na zijn optreden tegen Fortuna Sittard van afgelopen weekeinde.

,,Maar Riechedly staat hoger in de pikorde”, legt Letsch uit. ,,Hij is terug na een schorsing en gaat vanzelfsprekend weer spelen. Over andere zaken denk ik nog na. Het seizoen is zwaar en hier en daar rust geven is een serieuze overweging.”

Goede cijfers

Vitesse kan voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen blijven. Zo’n lange reeks is lang geleden. Tussen februari en april 2015 kwam de Arnhemse club onder Peter Bosz tot twaalf wedstrijden zonder verlies.

In de voorbije vijf speelrondes presteert ook alleen Ajax, met vijf zeges op rij, in de eredivisie beter dan Vitesse. De Gelderse equipe staat op vier keer winst een een gelijkspel in Groningen.

Letsch kiest tegen PEC normaliter voor het aanvalsduo Armando Broja (19 jaar) en Loïs Openda (20). Zij zijn de topscorers van Vitesse met elk vijf goals. Samen met Lassina Traoré (19, zeven goals voor Ajax) zijn zij de spelers van 20 jaar of jonger met minstens vijf doelpunten in de competitie.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Tannane, Tronstad, Wittek; Openda, Broja.