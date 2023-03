Rovers interim-directeur Vitesse na vertrek Van Wijk

Vitesse zit zonder algemeen directeur en daarbij is commissaris Henk Parren van het toneel verdwenen. Bert roetert is zodoende naar voren geschoven als adviseur. Peter van Bussel treedt daarbij toe tot de raad van commissarissen. Hij stapt over vanuit het bestuur van de Stichting Betaald Voetbal Vitesse-Arnhem.

Rovers moet Vitesse door een zware crisis loodsen. Het heetste hangijzer is, zo stelt de club, de stadionkwestie. ,,Het bereiken van overeenstemming over een nieuwe huurovereenkomst voor stadion GelreDome is onze absolute topprioriteit”, verklaart Rovers. ,,Er worden flinke stappen gezet richting een akkoord. We hebben er vertrouwen in dat we de komende dagen tot overeenstemming zullen komen.”

Rechtszaak

Vitesse heeft een turbospoedbehandeling voor het gerechtshof in Arnhem aangevraagd. Dat is het hoger beroep op het kort geding, dat eerder werd aangespannen over het eeuwigdurend speelrecht. Die zaak verloor Vitesse. De turbospoedbehandeling is een voorzorgsmaatregel, stelt Rover. ,,Ingeval we niet tot een akkoord kunnen komen over een nieuwe huurovereenkomst.”

Tijd is ook een belangrijke factor, omdat de KNVB voor dinsdag 11 april graag duidelijkheid wil over de speellocatie voor komend seizoen.

Volledig scherm Coley Parry, de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. © Pro Shots / Stefan Koops

Overname

Vitesse zit ook midden in een overname. Na het vertrek van de Rus Valeri Oyf door de oorlog in Oekraïne moet de Amerikaan Coley Parry met de Common Group de nieuwe eigenaar worden. Dat proces neemt veel tijd in beslag. Nu al meer dan een half jaar.

In de voorbije maanden is de aandelenoverdracht veranderd. Daarbij zijn diverse ‘documenten inmiddels al ondertekend’, stelt Rovers.

Vitesse levert deze week het volledige aandelenpakket, inclusief nieuwe documenten, aan de licentiecommissie van de KNVB. De commissie neemt dan de zaak weer in behandeling. ,,Het blijft een lang traject, maar desondanks heeft Coley Parry als beoogde eigenaar uitgesproken dat hij onze club niet zal laten vallen”, zegt Rovers.

Deze uitlatingen deed de Amerikaan eerder ook al tegenover deze site. Hij leende ook al 10 miljoen euro aan Vitesse om het seizoen te kunnen doorstaan.

Hoofdsponsorschap

Hoofdsponsor ‘eToro’ heeft Vitesse aangegeven het aflopende contract niet te verlengen. Rovers stelt met klem dat het besluit van de sponsor ‘niets te maken heeft met onze huidige situatie’.

,,Het gaat met name om economische redenen, die meer ‘eToro-clubs’ te horen hebben gekregen”, verklaart Rovers. ,,Natuurlijk is het jammer, maar belangrijk is dat we reeds een goed alternatief hebben liggen voor komend seizoen. Dit kan nog niet naar buiten, maar we kunnen dus wel melden dat de hoofdsponsorpositie is veiliggesteld.”