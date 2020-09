Roy Beerens: Twee interlands, maar nu dreigt een anoniem einde bij Vitesse

Coach Letsch na optreden bij ADO Den Haag: ‘Boos en teleurge­steld door verval Vitesse’

23 augustus DEN HAAG - Thomas Letsch is teleurgesteld en boos door het optreden van Vitesse bij ADO Den Haag. De Duitse coach hekelt het verval in Zuid-Holland, vooral na rust. Dat wist de flitsende start in de residentie uit.