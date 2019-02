Rugblessure betekent einde carrière van Kruiswijk

Kruiswijk (34) kan terugkijken op een mooie carrière. Die voerde de linkspoot uit Appingedam langs FC Groningen, RSC Anderlecht, Roda JC, Heerenveen en Vitesse. Hij speelde 316 competitiewedstrijden in de eredivisie. Daarnaast kwam hij tot 17 duels in België.

Records

Kruiswijk zette in zijn carrière twee records neer. Op 10 september 2006 maakte de Groninger het snelste eigen doelpunt in de geschiedenis van de eredivisie. Tegen Heracles passeerde hij al na negen seconden zijn eigen doelman Bas Roorda.

Kruiswijk scoorde uiteindelijk eenmaal. Daarvoor zette hij een ander record in het profvoetbal neer. De verdediger bleef 303 duels zonder doelpunt. Op het moment dat hij al uitgegroeid was tot cultheld bij Vitesse maakte hij vervolgens een - luid bejubelde - goal tegen Sparta.

Europees kampioen

Kruiswijk maakte deel uit van Jong Oranje op het EK van 2006 en 2007. Op dat eerste toernooi (eindzege Nederland) speelde hij niet. Maar in 2007 vierde de Groninger de Europese titel. Daarbij speelde hij in de groepswedstrijd tegen Jong België en in de halve finale, met een gemiste strafschop. Kruiswijk stond in de finale in de basis. Het Nederlands team versloeg daarin Jong Servië met 4-1.

KNVB-beker

Kruiswijk belandde in de zomer van 2014 transfervrij bij Vitesse. Hij schreef geschiedenis in Arnhem. De Groninger maakte in 2017 deel uit van het team dat de KNVB-beker won. De back schakelde in de Kuip AZ-ster Alireza Jahanbakhsh uit.