Ruime nederlaag Vitesse in laatste oefenduel bij Getafe: vijf goals, twee rode kaarten

MADRID - Vitesse heeft zaterdagavond in Madrid verloren van Getafe: 4-1. Beide teams speelden ruim een helft met tien man. Voor de Arnhemse eredivisionist was het de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding.

Vitesse kwam na iets meer dan een kwartier op voorsprong in de Spaanse hoofdstad. Na een hakbal van rechtsback Carlens Arcus kwam spits Said Hamulic voor Domingos Duarte en schoot raak: 0-1. Vijf minuten later was het al gelijk, na een mooie kopbal van de Spanjaard Juanmi Latasa.

Rode kaarten

Getafe en Vitesse moesten vlak voor rust verder met tien man. Na wat duw- en trekwerk gaf de scheidsrechter rood aan zowel verdediger Damián Suárez van de Spanjaarden als Amine Boutrah van de Arnhemse club.

In de laatste fase van de wedstrijd trok Getafe het duel naar zich toe. Carles Aleñá scoorde twintig minuten voor tijd met een afstandsschot. Snel daarna was het opnieuw raak voor de Spaanse thuisclub. Borja Mayoral tikte van dichtbij binnen. In de extra tijd van het duel maakte Sergi Altimira er nog 4-1 van.

Start eredivisie

Voor Vitesse was het duel in Spanje de generale repetitie. De formatie van trainer Phillip Cocu trapt aanstaande vrijdag het nieuwe eredivisieseizoen af. De Arnhemmers gaan in de eerste speelronde op bezoek bij FC Volendam.

Opstelling Vitesse: Room; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin (78. Cornelisse), Wittek; Tielemans (78. Altena), Kozlowski (78. De Regt), Meulensteen; Manhoef (78. Yapi), Hamulic (46. Van Ginkel), Boutrah.