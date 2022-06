Rus Oyf scheldt schuld van 155 miljoen euro kwijt: Vitesse krijgt alle aandelen in handen

UPDATE De derby van Gelderland is op zondag 15 januari; Vitesse eerst thuis tegen NEC

ARNHEM/NIJMEGEN - Zondag 15 januari, 12.15 uur. Dan is de eerste Gelderse derby van het seizoen 2022-2023, in Arnhem. De KNVB heeft het concept-programma vrijgegeven, waarbij Vitesse en NEC in de eredivisie pas in het volgende kalenderjaar tegen elkaar uitkomen.

