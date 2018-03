Russische trainer Sloetski voor twee jaar naar Vitesse

Kashia: Vierde plek kan goud waard zijn

10 maart ARNHEM – Vitesse voert een verwoede strijd om Europees voetbal. De huidige zesde plaats in de eredivisie is goed voor een nacompetitieticket. Maar de concurrentie is hevig. In theorie zijn momenteel negen clubs nog in de race voor de play-offs, weet aanvoerder Guram Kashia. ,,Het slot van de competitie wordt ongemeen spannend”, zegt hij.