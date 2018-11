Russische Vitesse-muts is een regelrechte hit onder supporters

De Vitesse Chapka is een merchandise-ideetje dat ontstond toen afgelopen zomer bekend werd dat de club met Leonid Sloetski een Russische trainer zou krijgen. Met de muts wil Vitesse hem op een ‘ludieke wijze omarmen’. Sloetski is niet de enige Rus bij Vitesse. Ook eigenaar Valeri Oyf, assistent-trainer Oleg Yarovinskiy en speler Vyacheslav Karavaev komen uit het Oost-Europese land.



,,Veel supporters hebben sympathie voor onze Russische trainers’’, verklaart de voorlichter het succes van de Vitesse Chapka. Daarnaast spreekt hij van een goede timing: de feestdagen staan op het punt van beginnen en Vitesse bezet de vierde plaats in de eredivisie.



Of de Russische staf van Vitesse de muts zelf ook gaat dragen in de dug-out? ,,Als ik dat doe, weet ik al wat Leonid (Sloetski, LB) gaat zeggen’’, vertelt Yarovinskiy lachend. ,,‘Is dit een grapje of wat?!’ Focus je op de wedstrijd.’’