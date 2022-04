Schade in interlandperiode voor Vitesse: ‘sterkhouder’ Dasa ontbreekt tegen AZ

Vitesse-coach Thomas Letsch ziet de absentie van Dasa (28) na een interlandperiode als ‘pure pech’. ,,Eli heeft positief getest op corona”, stelt de coach. ,,Dat is de wereld, waarin wij nu leven. Ik wijt dit niet aan een overvolle speelkalender. Dit is toeval. Eli zit in quarantaine in Israël. Hij keert zo spoedig mogelijk weer terug bij Vitesse.”

Dienstplicht

Oroz ontbreekt tegen AZ vanwege de dienstplicht-regels in Oostenrijk. ,,Hij moest zich nu even melden en keert dan snel weer bij ons terug.”

Baden Frederiksen heeft in de interlandperiode een enkelblessure opgelopen bij Jong Denemarken. En Schubert is ziek afgehaakt.

Volledig scherm Loïs Openda en Toni Domgjoni hebben in de interlandperiode gescoord en keren vol vertrouwen terug bij Vitesse. © Pro Shots / Stefan Koops

Domgjoni, Bero en Openda

Toni Domgjoni, Matus Bero en Loïs Openda keren daarentegen juist vol optimisme uit de interlandperiode terug. Domgjoni scoorde zijn eerste goal voor Kosovo (tegen Burkina Faso). Bero kwam tot een assist voor Slowakije, tegen Finland. En Openda trof doel voor Jong België tegen de Denen. Daarmee is de huurling van Club Brugge eeuwig topscorer van de jonge Rode Duivels.

Tegen AZ (aftrap zaterdagavond 20.00 uur) zijn de drie internationals belangrijk. Vitesse treft als nummer 6 van de eredivisie de nummer 5, maar het gat tussen de twee clubs is al elf punten. De Arnhemse club moet de komende weken een plek in de play-offs om Europees voetbal veiligstellen. AZ vecht met FC Twente en Feyenoord om een plek in de top 4. Dat levert voor volgend seizoen een ticket voor Europees voetbal op.

,,Het gat naar AZ is met elf punten te groot”, vindt Letsch. ,,Maar in kwalitatief opzicht, zijn de verschillen mijns inziens niet zo groot. Wij moeten de komende weken zorgen dat die plek in de play-offs zeker is. Dit is het laatste blok richting het einde van het seizoen. Daarin willen we goed starten.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Houwen; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Manhoef, Bero, Domgjoni, Tronstad, Wittek; Openda, Grbic.