Scherpen van held tot schlemiel in doel van Vitesse: ‘Ik noem het geen blunder, wel een houdbare bal’

Pröpper speelt 70 minuten in oefenduel Vitesse

Davy Pröpper heeft zijn tweede oefenduel met Vitesse achter de rug. De 19-voudig international deed gisteren 70 minuten mee in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Jong PSV. De Arnhemse club trad aan met de reserves. Het duel in Eindhoven eindigde in 0-0.

10 januari