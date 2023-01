Scherpen verandert van held in schlemiel: Vitesse onderuit bij PSV

Hij stopte een strafschop, maar liet ook een houdbare bal gaan. En hij kreeg tenslotte rood. Kjell Scherpen veranderde zaterdagavond in Eindhoven van held in schlemiel bij Vitesse. Een keeperketser plaveide de weg voor PSV naar een broodnodige zege op de Arnhemse kwakkelclub: 1-0. En diep in blessuretijd kreeg de doelman, terecht, rood.

Vitesse verloor na vier gelijke spelen - tegen Ajax (2-2), Go Ahead Eagles (2-2), AZ (1-1) en NEC (0-0) - weer eens in de competitie. De positie in de eredivisie is zo nog altijd uiterst precair. De formatie van coach Phillip Cocu strijdt tegen de degradatie. De enige troost van zaterdagavond was zo dat onderin de concurrenten FC Emmen, Volendam en Cambuur ook verloren.

Enzo Cornelisse

Cocu kwam zaterdag terug bij PSV, waar hij als coach drie landstitels veroverde. Dat deed hij met zorgen. De 101-voudig international moest voor het duel zijn elftal aanpassen. De Pool Kacper Kozlowski bleek niet fit genoeg om te starten.

Cocu posteerde Enzo Cornelisse op het middenveld. Daarbij bracht hij één echte spits, met Mohamed Sankoh. De huurling van VfB Stuttgart kreeg de voorkeur boven Bartosz Bialek, de Pool die in de derby tegen NEC faalde. Sankoh stelde teleur in het Philips Stadion.

Luuk de Jong

Vitesse koos tegen PSV voor de counter. De organisatie stond goed, maar de Arnhemse formatie kreeg geen vat op Xavi Simons. Voor rust kreeg Eindhovense equipe drie enorme kansen. Alleen miste Anwar El Ghazi in openingsfase en schoot Luuk de Jong op de paal. Na 23 minuten kreeg PSV een strafschop. Arbiter Van Boekel oordeelde, na minutenlang kijken op de beelden, dat Mitchell Dijks een overtreding op El Ghazi had begaan. De Jong schoot de penalty echter belabberd in. Scherpen redde de inzet.

De Jong viel niet veel later uit, na een lelijke botsing met Melle Meulensteen. Vitesse kwam voor rust niet verder dan speldenprikken. Zo kopte Million Manhoef in kansrijke positie naast. Maximilian Wittek draaide een corner op de buitenkant van de paal.

Goal Til

Scherpen was voor rust de held van Vitesse, maar veranderde na de pauze in schlemiel. De keeper liet een houdbaar schot van Guus Til gaan. Na 48 minuten stond het worstelende PSV zo op 1-0.

Voor Scherpen was de ketser zuur. De huurling van Brighton keepte verder prima. Hij hield Vitesse op de been. De Arnhemse equipe was aanvallend vooral machteloos.

In de slotfase waren er desondanks wel kansen. Matus Bero werd allereerst gevaarlijk. Maar zijn kopbal was vooral goed voor een showduik van PSV-keeper Walter Benitez. Daarbij slaagden pogingen van de invallers Miliano Jonathans en Bialek niet. Het fletse PSV bleef daar op de been, maar werd uiteindelijk te weinig op de proef gesteld.

Rood

En de Eindhovenaren eindigden tegen tien man. Diep in blessuretijd vergaloppeerde Scherpen zich in de snelheid van Yorbe Vertessen. De keeper kegelde de Belg onderuit. Van Boekel restte niets anders dan de rode kaart.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.