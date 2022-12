Scherpen wil in 2023 schitteren bij Vitesse: ‘Ga ervan uit dat ik fit blijf’

Het Kasteel in Rotterdam, gehuld in een grauwsluier van de Nederlandse winter. In de nevelen van Spangen ligt een blauwdruk van Vitesse anno 2022. Machteloos en krachteloos in het offensief en weer niet waterdicht in het defensief, dat is het ontnuchterende oordeel in de Maasstad. Sparta wint een oefenduel in aanloop naar de tweede competitiehelft van de Arnhemse eredivisionist met 1-0. Kjell Scherpen heeft niets te doen gehad, maar wordt toch geklopt.