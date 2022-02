Schorsing Openda zorgt voor verwarring bij Vitesse

,,Elke speler weet dat hij op scherp staat”, stelde Letsch na afloop duidelijk geërgerd. ,,Dit was een zeer emotionele wedstrijd. De arbiter (Donatas Rumsas uit Litouwen, LL) gaf elf keer geel. En hij deelde nog een rode kaart uit. Dan kan een speler die op scherp staat, ook geel oplopen. Dat is nu gebeurd en voor ons is dat zeer vervelend. Maar dit is ook sport. En ja, ik was daarvan dus wel op de hoogte.”

Letsch baalde van de nederlaag. ,,We startten verschrikkelijk slecht. Die eerste helft gaan we uitgebreid evalueren. Maar uiteindelijk hebben we volop kansen gekregen. We hadden een gelijkspel moeten behalen. Of zelfs een overwinning. De goal van Adrian Grbic wordt afgekeurd. Maar dat is geen buitenspel.”

Volledig scherm Loïs Openda ontwijkt een tackle van Emanuel Aiwu van Rapid Wien. © AP

Het doelpunt van Openda zorgde voor perspectief voor de return, zei Letsch. ,,We beginnen met een achterstand, maar die is wel een overbrugbaar. Onze opdracht wordt simpel. We moeten winnen. Dan hebben we altijd een verlenging (uitdoelpunten tellen in Europa niet meer dubbel, LL). En daarmee moeten we volgende week in GelreDome ook winnen.”

Vitesse leed in Wenen de vijfde opeenvolgende nederlaag. Daarmee nam de druk op Letsch verder toe. ,,De reeks doet pijn”, reageerde de Duitser. ,,Ik zie dit alleen in breder verband. Tegen Rapid gaat de strijd over twee wedstrijden. Dit is een tussenstand. We weten pas na de return wat de waarde van deze nederlaag is. We hebben nog steeds uitzicht op de volgende ronde in de Conference League. We leven gewoon nog.”