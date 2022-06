Schuldenvrij de markt op: leiding Vitesse blij met ‘belangrijke stappen’ in verkoopproces

ARNHEM - Verlost van schulden en alle aandelen in eigen beheer. Vitesse heeft belangrijke stappen gezet voor een overname in deze zomer, stellen algemeen directeur Pascal van Wijk en commissaris Henk Parren. ,,We waarborgen de continuïteit van de club en houden de sportieve ambities overeind.”

Na maanden van onderhandelen doet de Rus Valeri Oyf afstand van al zijn aandelen bij Vitesse. Daarbij scheldt hij de schuld van 155 miljoen euro volledig kwijt. De club kan zo zelfstandig en schuldenvrij de overname opzetten. Daarvoor is al een kandidaat, waarmee een intentieverklaring is getekend.

,,Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst van de club, die de huidige grootaandeelhouder (Oyf, red.) mogelijk maakt”, verklaart Parren, de enige Nederlander in de raad van commissarissen bij Vitesse. ,,We vertrouwen erop de volgende stappen op een zo kort mogelijke termijn te kunnen zetten.”

Commissaris Henk Parren (midden, lichtblauw shirt) met Valeri Oyf en diens zoon tijdens een trainingskamp van Vitesse in Polen.

Algemeen directeur Van Wijk noemt de aandelenoverdracht en de intentieovereenkomst ‘belangrijke stappen in de goede richting’. De komende tijd moeten nog wel de nodige zaken worden geregeld. Dat betreft het financiële plaatje en de juridische voorwaarden voor de verkoop. We blijven druk om traject tot het best mogelijke einde te brengen”, stelt Van Wijk.

Vitesse doet nog altijd geen mededelingen over de koper. Er heerst een strikte (juridische) geheimhoudingsplicht. ,,We zouden het liefst meer over de overname communiceren, maar dat is niet altijd ten gunste van het traject”, zegt Van Wijk.

,,Het is wel prettig dat we behoorlijk op weg zijn. Maar de vervolgstappen moeten in alle rust gebeuren. Tot de uiteindelijke overdracht zullen we geen nadere inhoudelijke mededelingen kunnen doen, aangezien dit een afspraak tussen alle betrokken partijen is, waaraan wij ook juridisch zijn gebonden.”

Pascal van Wijk en Valeri Oyf, nu de voormalige eigenaar van VItesse.