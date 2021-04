Schwalbe Wittek, of oordeelde arbiter Van Boekel juist? Penalty voor Vitesse zorgt voor felle discussie

ENSCHEDE - De strafschop van Vitesse, diep in blessuretijd, was een ouderwetse fopduik. Dat zei iedereen bij FC Twente. ‘Een gelukje’, zo noemden ze de penalty in het kamp van Vitesse. Scheidsrechter Pol van Boekel zag daarentegen ‘een lichte, maar duidelijke’ overtreding op Maximilan Wittek. Dus ging de bal op de stip. En zo werd het 1-2.

Volledig scherm Wittek gaat naar de grond... © Pro Shots / Ron Jonker

Volledig scherm Wittek ligt grijpt naar zijn onderbeen, arbiter Van Boekel geeft de strafschop, iedereen bij Twente is ontzet... © Pro Shots / Ron Jonker

Volledig scherm Oussama Tannane verzilvert de strafschop, keeper Joël Drommel duikt vergeefs de goede hoek in. Vitesse komt in de slotseconden op 1-2 in Enschede. © Pro Shots / Ron Jonker

Van Boekel gaf de strafschop na 95 minuten. In de slotseconden van het duel. Dat maakte de dramatiek in de Veste nog groter.

Twentenaar Jesse Bosch zou Maximilian Wittek hebben aangetikt. De Vitessenaar ging theatraal naar de grond. Omdat hij een Duitser was, riep dat extra emotie op. De Oosterburen hebben nu eenmaal een reputatie van Schwalbes. Fopduiken, dus.

,,Vitesse verdiende de overwinning, maar de manier waarop is onrecht”, sprak Ron Jans, de trainer van Twente na afloop. ,,Geen strafschop”, oordeelde hij.

‘VAR corrigeert niet’

Coach Thomas Letsch sprak van ‘een lichte beroering’. Hij vond het moeilijk te zien. ,,Maar de VAR corrigeert niet. Dan moet het dus toch een penalty zijn geweest.”

Letsch kreeg bijval van Oussama Tannane. ,,Die jongen stapt onhandig in. Dan kan hij (Van Boekel, LL) de strafschop geven. We hebben de VAR meer dan eens tegen gehad, zoals in de uitwedstrijd bij PSV met een moment met Broja. Nu zit het een keer mee.”

Penaltybokaal in de Veste

De avond werd een penaltybokaal. En zoals altijd leverden de strafschoppen volop voer voor bespiegelingen en kritiek op.

Twente kreeg na 20 minuten een strafschop voor de 1-0. Na hands van Danilo Doekhi. Daar was uiteindelijk niet veel discussie over.

Vitesse kreeg vervolgens vlak voor rust een penalty. Na hands van Kik Pierie, die een inzet van Sondre Tronstad blokte. Daar was al enige onenigheid over.

Op de derde ‘pingel’ ging iedereen los. Social media, analisten en de hoofdrolspelers zelf, de voetballers in de Veste. ,,Voor ons is het een belangrijk moment, want dit levert ons de winst op”, sprak Letsch. ,,We waren veel beter en kregen toch loon naar werken. Soms gaat dat dan via zo’n veelbesproken goal.”

Gebrek aan inzet op training

Letsch zorgde ook voor consternatie. Hij nam Enzo Cornelisse, Juventus-huurling Idrissa Touré en Million Manhoef niet op in de wedstrijdselectie. De reden zou een gebrek aan inzet zijn op de training.

De Duitser deed dat af als ‘een gerucht’. Maar zijn uitleg riep wel vragen op. ,,Ik wil op wedstrijddagen met een kleiner kader werken”, zei hij. ,,Ja, we mogen elke wedstrijd 23 spelers meenemen. Maar spelers moeten niet denken dat ze automatisch bij de wedstrijdselectie zitten. Er moet strijd zijn. Concurrentie. Een gevecht om een plek in de groep. Cornelisse, Touré en Manhoef hebben gewoon goed getraind. Er is echt niets aan de hand.”