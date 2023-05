Seizoenkaart Vitesse duurder, komst sfeervak in GelreDome

Vitesse verhoogt voor het eerst sinds jaren de tarieven. Dit is ook omdat de kosten voor de club stijgen (inflatie). De seizoenkaartenverkoop begint vandaag. De slogan is daarbij ‘Mijn Vitesse, Mijn Thuis’. Bij de start van deze campagne heeft de eredivisionist ook een persoonlijke brief in de Gelderlander geplaatst van Marco van Ginkel. Die is gericht aan de huidige seizoenkaarthouders.

Vitesse zelf refereert bij de campagne aan mooie herinneringen, zoals de Europese avonden in Madrid, Bremen, Londen en Rome of de awaydays in onder meer De Kuip. ‘Maar hoe mooi het ook allemaal is, er gaat niets boven Arnhem. Daar ligt het hart, voor altijd’, zo stelt de club.

Zelfspot

Tegelijkertijd memoreert Vitesse ook het afgelopen, zware seizoen vol onrust. Met enige zelfspot ook. ‘We zijn inmiddels wel wat gewend bij onze club, maar zelfs wij maken zo’n jaar niet vaak mee. Ze kunnen in ieder geval niet zeggen dat het saai is in Arnhem. Niet voor niets praat men ook graag over ons.’

De campagne speelt ook in op de clubliefde. ‘Met Marco van Ginkel en Davy Pröpper, de verloren zonen die thuiskwamen. Met Theo Janssen, een rasechte Ernemmer. Met Arnhemse talenten, die klaar zijn voor meer.’

,,Een plek waar het zó vertrouwd voelt dat je er, ondanks alles, altijd wil terugkomen”, zoals Van Ginkel schrijft in zijn brief naar seizoenkaarthouders.

Mail aan seizoenkaarthouders

Bij Vitesse krijgen de huidige seizoenkaarthouders allemaal een mail met informatie over verlengen. Zij hebben tot en met vrijdag 30 juni de kans om dat te doen. Vanaf zaterdag 1 juli komen dan alle onbezette stoelen in de verkoop.

Sfeervak

De Theo Bos-tribune krijgt in het nieuwe seizoen hoe dan ook een andere indeling. In overleg met diverse supportersgroepen wordt een apart sfeervak geïntroduceerd. Die krijgt de naam Zuid-Tribune Arnhem en is uitsluitend toegankelijk voor supporters boven de 16 jaar.

Het sfeervak biedt plaats aan 480 supporters en is gevestigd op vak 113, van rij 1 tot en met 16. Blijkt de vraag naar kaarten voor dit vak groter, dan overweegt Vitesse de capaciteit te verhogen.

Jeugdtarief vervalt

Vanwege het sfeervak vervalt het jeugdtarief (50 procent korting voor jeugd tot en met 16 jaar) op de Theo Bos-tribune. Daarentegen geldt er voor de Charly Bosveld-tribune (Oost) een speciaal jeugdtarief, waar jeugd tot en met 16 jaar tegen 75 procent korting een seizoenkaart kan bestellen.

Vervoer naar GelreDome

Seizoenkaarthouders moeten nog rekening houden met een tegenvaller. Het gratis vervoer naar de thuiswedstrijden met de zogenoemde ‘Vitesse-bussen’ staat onder druk. de club voert nog gesprekken met vervoerder Connexxion.

