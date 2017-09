Serero: Afgescheept bij Ajax, met Vitesse terug in de Arena

ARNHEM/AMSTERDAM - Thulani Serero is als verbindingsman van onschatbare waarde voor Vitesse. Tegen Ajax keert hij zondagmiddag (14.30 uur) terug in de Arena.

Ze namen hem zijn parkeerplaats af. Er was geen plek meer in de kleedkamer. En op het trainingsveld was hij niet nodig. Pas als ze écht niemand meer hadden, zelfs geen piepjong talentje met puisten, dan mocht hij een keer meedoen. Bij de beloften, welteverstaan.

Ajax gunde Thulani Serero de voorbije jaren maar bitter weinig waardigheid. De trainers Frank de Boer en Peter Bosz wensten geen gebruik te maken van zijn diensten. Hij werd uiteindelijk compleet genegeerd. Maar zie daar: de Zuid-Afrikaan koestert geen enkele wrok tegen zijn oude werkgever.

Als hij vanmiddag met Vitesse de Arena betreedt, is hij beschaafd en voorkomen. ,,Het is mooi om tegen Ajax te voetballen", zegt hij. ,,Ik houd van voetbal. Dat kan bij Vitesse. Er staat een team met voetbaltechnische bagage. Er heerst een aanvallende filosofie. Daarbij is winnen de stelregel. Daarom heb ik in de zomer ook voor deze club gekozen."

Een tegenslag voor de modelprof is daarom de fysieke malheur. Serero heeft de voorbije maand last gehad van hamstring en knie. Het is de tol die de Zuid-Afrikaan lijkt te betalen voor ruim een jaar van stilstand. ,,De intentie is ineens weer flink omhoog gegaan", vertelt Serero. ,,Mijn laatste wedstrijd bij Ajax in de eredivisie was in het voorjaar van 2016. De pijnlijke wedstrijd tegen De Graafschap, waarbij het kampioenschap werd verspeeld (1-1, LL). Bij Vitesse kan ik weer vol aan de bak. Het kan goed zijn dat de spieren aan het nieuwe ritme van veel wedstrijden en hard trainen moeten wennen."

Terug in Amsterdam is bijzonder voor Serero. ,,Ik wil er niet al te veel sentiment aan koppelen. Ja, ik heb bij Ajax gevoetbald. En ja, ik heb veel aan de club te danken. Ik ben er in alles wijzer geworden. Ik heb ook geleerd van tegenslag. Maar ik ben nu in een nieuwe fase van mijn loopbaan terecht gekomen. Ik moet met Vitesse tegen Ajax. Dat is gewoon een wedstrijd in de competitie. Niets meer en niets minder."

Het is wel een zware pot, midden in turbulente tijden. Vitesse moet zich oprichten na twee matige duels, in de competitie tegen VVV en in de beker tegen Swift. Naar de volgende interlandbreak toe wachten na Ajax nog de Europese pot tegen OGC Nice en de confrontatie met FC Utrecht.