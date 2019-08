Serero doet mee bij Vitesse, ondanks aanstaande transfer

Vitesse zou al een akkoord hebben bereikt met Al-Jazira over een transfersom van ongeveer één miljoen euro. De Arnhemse club wilde voor de wedstrijd tegen Willem II niets zeggen over een mogelijk vertrek van Serero.



De middenvelder, wiens contract in de zomer van 2020 afliep, was de laatste maanden duidelijk over zijn transferwens. ,,Iedere voetballer wil steeds hoger en hoger komen in zijn carrière. Het is geen geheim dat ik ambities heb”, zei hij vorige week nog.

Voorgesorteerd op vertrek Serero

Met het aantrekken van Riechedly Bazoer heeft Vitesse al ingespeeld op het vertrek van Serero. De 22-jarige Utrechtse middenvelder werd overgenomen van de Duitse club VfL Wolfsburg. Naast Bazoer heeft trainer Leonid Sloetski met Matus Bero en Navarone Foor nog twee centrale middenvelders in de selectie.



Bij Al Jazira treft Serero coach Jurgen Streppel. Hij is de vierde Nederlandse trainer van de club sinds 2016. Damiën Hertog, Marcel Keizer en Henk ten Cate gingen hem voor. Al Jazira eindigde vorig seizoen vijfde in de UAE Pro-League.

Nieuw leven in carrière