Serero keert terug in basis Vitesse

Serero (27) moet zaterdag voor de zekerheid nog wel een laatste fitheidstest ondergaan om zijn rol als controleur en sterkhouder bij Vitesse te vervullen. De Afrikaan is zeer welkom voor trainer Henk Fraser. Zonder hem heeft de Gelderse club de voorbije weken namelijk niet gewonnen. Tijdens zijn afwezigheid is Vitesse in de KNVB-beker na strafschoppen uitgeschakeld door hoofdklasser Swift, is in de competitie gelijkgespeeld tegen VVV (1-1) en verloren van AZ (1-2) en is in Europa Lazio Roma (2-3) te sterk gebleken.