Serero terug in basis bij Vitesse, Büttner op de wip

Serero is voor coach Leonid Sloetski ‘een zekerheid’. De Zuid-Afrikaan vormt in de as een blok met Matus Bero. ,,Thulani is enorm belangrijk voor Vitesse”, zegt de Rus. ,,Hij zorgt voor controle op het middenveld en zet de aanvallen op.”

Büttner

Dat Büttner op de wip zit, is daarentegen opmerkelijk. De Doetinchemmer zorgde de voorbije weken voor diepgang en dynamiek op het middenveld van Vitesse. Op de flanken lijkt Navarone Foor nu de voorkeur te krijgen van Sloetski. Daarbij krijgt Max Clark, ondanks mindere optredens in de voorbije weken, voorrang als linksback. ,,Ook al is er een goede reeks neergezet, voor mij is dat geen reden om een elftal ongewijzigd te laten”, verklaart Sloetski desgevraagd. ,,Ik vind dat een team altijd op plekken kan veranderen. Dat zal tegen Heracles met de terugkeer van Thulani ook gebeuren. Ik heb verder op de laatste training geëxperimenteerd. Ik weet wat Büttner kan. Ik wilde Foor op de flanken testen. Maar ik doe verder geen uitlatingen over de opstelling.”

Clarke-Salter

Die is verder voorspelbaar. Sloetski mist in Almelo, waar de nummer zeven van de eredivisie wacht, nog altijd Jake Clarke-Salter. De huurling van Chelsea kampt met een knieblessure. Zijn vervanger is Maikel van der Werff.



De Rus neemt Tim Matavz nog niet op in de selectie. De Sloveen moet nog wedstrijdfit worden. ,,Hij wordt in de interlandweek nog getest in een oefenwedstrijd”, zegt Sloetski. De coach verwacht Charly Musonda niet meer terug in Arnhem. De Belg, het gehele seizoen als uitgeschakeld, ondervindt opnieuw last van zijn knie.



Het duel in Almelo begint om 20.45 uur.



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Serero, Bero, Foor; Dauda, Linssen.