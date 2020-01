Servette Genève geeft Sturing huiswerk mee voor Vitesse

VVV wil Darfalou huren van Vitesse

5 januari ALCANTARILHA - VVV-Venlo wil deze winter Oussama Darfalou overnemen van Vitesse. De Limburgse club ziet in de Algerijn een versterking in de strijd om handhaving in de eredivisie. De spits heeft in Arnhem weinig uitzicht op speeltijd.