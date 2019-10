Sloetski: Bazoer verdient tweede kans bij Vitesse

,,In het leven is het zo dat je fouten maakt”, verklaart Sloetski. ,,Riechedly heeft daarvoor zijn verontschuldigingen aan de selectie en de begeleidingsstaf gemaakt. Dat vind ik erg belangrijk. Daarop is de deur voor hem weer open.” Bazoer sloot maandagochtend weer aan bij de groep. Hij werd vorige week ‘tot nader order’ disciplinair geschorst, nadat hij ruzie had gekregen op de training met Jay-Roy Grot en coach Sloetski. ,,Wij dachten dat de kwestie langer zou duren. Maar hij kwam maandag en zijn excuses zijn door de groep aanvaard. Je moet fouten vergeven. Dat is mijn beslissing ook.’’ ,,Bazoer zit bij de selectie. En ja, dat betekent ook dat hij deel uitmaakt van de groep, die tegen De Graafschap moet voor de beker.”

‘Ga aan mijn problemen werken’

Bazoer reageert via zijn social media-kanaal. ‘Ik wil graag via deze weg mijn excuses aanbieden voor wat er is gebeurd’, verklaart hij.



‘Dat had niet moeten gebeuren. Ik baal ervan dat ik de club, de staf en het team in een kwaad daglicht heb gesteld. Ik ben blij dat het team mij na mijn excuses weer accepteert in de groep en mij de kans heeft geboden om terug te keren. Ik ga aan mijn problemen werken. Daarnaast wil ik het verleden achter mij laten en op een positieve manier vooruitkijken.’