Sloetski beslist later over lot Bazoer, uitgerekend Grot meest logische vervanger

Aanleiding voor de verbanning van Bazoer is een incident op de training woensdag aan het einde van de ochtend. De 23-jarige middenvelder kreeg het verbaal aan de stok met teamgenoot Jay-Roy Grot, waarop Sloetski hem wegstuurde. Bij het verlaten van het veld schold Bazoer, voor de tweede keer in korte tijd, ook zijn trainer uit.

,,Over spelers die zaterdag niet kunnen spelen zeg ik niets”, haalde Sloetski vrijdag slechts kortaf de verbanning van Bazoer aan. ,,Verder no questions over deze kwestie. Wel is het zo dat we zonder Bazoer een stuk creativiteit op het middenveld missen. Dat moeten we oplossen.”