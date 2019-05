Sloetski faalt bij Vitesse

De Moskoviet heeft gefaald in de hoofdstad van Gelderland.



Vitesse is met het angsthazenvoetbal van Sloetski in de finale van de play-offs op ontluisterende wijze uitgeschakeld door FC Utrecht. Met de 0-2 in GelreDome na de 1-1 in de Galgenwaard.



Zonder flair. Zonder gogme. Zonder een helder strijdplan. Zonder kansen, zelfs.



De Jerommekes uit de Domstad hebben op kracht, doorzettingsvermogen en tactisch vernuft in het tweeluik het Europees ticket alleszins verdiend. Door de goals van Cyriel Dessers en Simon Gustafson.