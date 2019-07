Sloetski: FC Midtjylland bezorgt Vitesse wijze lessen

,,Zo’n eerste wedstrijd is moeilijk”, sprak Sloetski na afloop. ,,FC Midtjylland is echt veel verder in de voorbereiding. Zij starten volgende week al met echte competitie. Ze spelen ook (voorronde) Europa League. We hebben verloren op fysiek, op conditie, op snelheid en op frisheid. We moeten in de omschakeling de aanval zoeken. Midtjylland was goed in de pressing. Daar kwamen wij niet onder uit. We maakten veel fouten.”