Sloetski: Geduld nodig voor zege bij Basel

Sloetski broedde de voorbije dagen op een aanvallende surprise voor FC Basel. Maar de Russische coach was bovenal realistisch. ,,Het is fifty-fifty. In veldspel zijn wij zeker gelijkwaardig. We kunnen hier dus winnen. Vandaar dat we ook positief zijn. Maar Basel is wel de favoriet en heeft het voordeel van de uitoverwinning.”