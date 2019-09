Sloetski: Goed plan Vitesse, maar fouten verpesten alles

Sloetski zette zijn defensieve concept neer in Eindhoven. Zo lang mogelijk stand houden en toeslaan via de counter, was zijn beproefde tactiek.



,,We hadden een goed plan”, zei de trainer. ,,Maar eenvoudige fouten verpesten alles. PSV is dan keihard.”



Sloetski nam zijn spelers in bescherming. ,,Ik ga hier geen schuldigen aanwijzen”, sprak hij. ,,We winnen en verliezen samen. De fouten reken ik mezelf aan. Blijkbaar was de focus niet goed genoeg. Daar heb ik dan niet goed genoeg voor gezorgd. Dit is een pijnlijke avond en die moeten we snel achter ons laten. De groep moet karakter tonen en laten zien dat dit slechts een incident is.”