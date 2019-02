Sloetski grijpt in bij Vitesse: systeem met twee spitsen en Van der Werff op de bank

Video ‘Hoera’. Theo Janssen en Marcel van Roosmalen voeren bestseller­lijst aan

13 februari ARNHEM - Het boek kwam met stip binnen op nummer 5 en een week later staat ‘Op pad met de dikke prins’, het boek van oud-voetballer Theo Janssen en schrijver Marcel van Roosmalen op nummer 1 van de Bestseller 60, de wekelijkse ranglijst van best verkochte boeken in Nederland. ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers is van de eerste plaats verdrongen.