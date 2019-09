Sloetski grijpt in: Dicko in de basis bij Vitesse; Grot op de bank

Druk zetten

Sloetski wil in Waalwijk druk zetten naar voren. De amusementswaarde heeft de aandacht van de Rus. Vitesse presteert goed, maar voetbalt nog onder de maat.



,,We doen er alles aan meer aanvallend voetbal te laten zien”, stelt de coach van Vitesse. ,,We moeten het verschil tussen de wedstrijden in Arnhem en buitenshuis kleiner maken. Thuis hebben we een goede reeks neergezet. Maar vergis je niet in RKC. Dit wordt weer een heel moeilijke wedstrijd. De verschillen tussen ons en andere teams zijn niet groot.”



Vitesse mist voor het duel in Brabant Hilary Gong en Charly Musonda door knieblessures. Zij zijn langdurig uitgeschakeld.