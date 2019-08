Sloetski: 'Het is onmogelijk mij te veranderen'

Leonid Sloetski trekt zijn pet een paar centimeter van zijn hoofd, laat de wind door zijn dunne haren gaan en laat hem dan weer zakken. Een diepe zucht volgt. ,,Alsjeblieft, leg mij eens uit", zegt de Rus. ,,Hoe is het mogelijk om zeventig goals te maken als we verdedigend voetballen?”



Sloetski kent de kritiek op zijn speelwijze. De trainer van Vitesse heeft een radicaal andere mening. Met statistieken in de hand trekt hij ten strijde. ,,We hadden vorig seizoen gemiddeld 54 procent balbezit. Daarin waren we de vierde club van Nederland. Wat betreft voorzetten waren we koploper. Dan, hoe vaak we balbezit hadden in het strafschopgebied van de tegenstander: tweede club van Nederland. Tel daarbij de zeventig goals op en dat 80 procent daarvan uit een aanval viel waarbij we zeven óf meer passes gebruikten. Hoe kun je dan spreken van verdedigend voetbal?"