Sloetski hoopt spoedig op ja-woord Honda aan Vitesse

Honda traint sinds donderdag mee bij Vitesse. Dat is ‘vrijblijvend’, stelt de leiding van de eredivisionist. Maar Sloetski heeft al langer contact met de Japanner, die voorheen onder meer uitkwam voor VVV, CSKA Moskou en AC Milan.



,,We kijken of we er samen uit komen”, stelt Sloetski. ,,Voor ons is Honda zeer welkom. Hij brengt kwaliteiten mee. Maar hij moet ook willen. Hij heeft meer belangen. Zijn broer kijkt nog over de grens. Hij heeft zelf ook belangen in de VS en in Azië met bedrijven. We hopen binnen enkele dagen duidelijkheid te krijgen.”