Sloetski kandidaat voor trainerspost bij Vitesse

Alleen Pasveer en Castaignos voldoende bij Vitesse, El Khayati torent boven iedereen uit

19 februari Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. Vitesse zakte door de ondergrens en dat was terug te zien in de cijfers. Nasser El Khayati torende dit weekeinde boven iedereen uit, want de technisch vaardige middenvelder van ADO Den Haag kreeg maar liefst een 8,5 voor zijn optreden tegen Willem II.