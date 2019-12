Sloetski keert terug naar Rusland en gaat aan de slag bij Roebin Kazan

Oosting kiest de zware route voor Vitesse naar De Kuip

18 december ARNHEM - Vitesse overwintert met een rimpelloze 4-0 zege op ODIN’59 in de KNVB-beker. De loting wordt nu zeer interessant. Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis legt de voetbalbond het hele schema voor de rest van het toernooi uit. De Arnhemse club krijgt zaterdagavond de route naar de finale in De Kuip te zien.