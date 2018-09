Sloetski legt de lat voor Vitesse hoger in Londen

Klap voor Vitesse: Chel­sea-huur­ling Musonda maanden uit de roulatie

14 september ARNHEM - Vitesse is Charly Musonda maanden kwijt. Uit onderzoek in Londen blijkt dat de huurling van Chelsea bij zijn eerste optreden in Arnhemse dienst een zware knieblessure heeft opgelopen. De Belg gaat nu in Engeland revalideren.