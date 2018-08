Sloetski mikt met Vitesse op ‘Wonder van Basel’

Gepokt en gemazeld op het internationale platform heeft Leonid Sloetski dagdromerij al lang afgezworen. De Russische trainer weet dat de mokerslag van Ricky van Wolfswinkel in Arnhem een uiterste krachttoer vergt van Vitesse in Zwitserland. De 1-0 lijkt in alles overbrugbaar, maar heeft een diepe kloof geslagen in de weg naar de groepsfase van de Europa League. De uitgoal van FC Basel telt in wezen dubbel.