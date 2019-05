Sloetski moet puzzelen in veldhospitaal Vitesse

Ziek

Karakter

Dat team gaat knokken voor een finaleplek in de play-offs. Vitesse moet een 2-1 achterstand uit Groningen wegpoetsen.



,,Nu telt karakter”, zegt Sloetski. ,,De wedstrijden volgen elkaar in rap tempo op. De spelers moeten diep willen gaan. Pijn lijden. Nu komt het er op aan fit te zijn in het hoofd.”



Sloetski moet voorin een zware beslissing nemen. Buitink is niet fit en dat was in Groningen duidelijk te merken. Ook Matavz kan de negentig minuten niet vol maken. De Rus heeft wel de beschikking over Dauda. De huurling van Anderlecht is fit.



,,Bij ons is niet iedereen fris, maar dat geldt voor Groningen ook”, zegt Sloetski. ,,Kijk hoe ze daar in de slotfase allemaal omvielen. De fysieke gesteldheid is een belangrijke factor. Daarbij leeft bij ons de revanchegedachte. We willen de fouten van Groningen herstellen.”



Vermoedelijke opstelling Vitesse: Pasveer; Karavaev, Van der Werff, Doekhi, Clark; Ødegaard, Serero, Foor, Büttner; Dauda, Linssen.