Sloetski ontevreden over voetbal Vitesse

,,We wilden aanvallender spelen, maar zakten na een half uur toch terug”, sprak de Russische trainer. ,,We hadden wel controle, vond ik, maar we dwongen te weinig af. Zeker na rust, Als je dan toch op voorsprong komt, moet de deur dicht blijven. Jay-Roy Grot had een grote kans op de tweede goal. Dan was alles in het slot gevallen. Nu mogen we in de slotfase nog van geluk spreken dat Remko Pasveer (doelman, red.) ons op de been houdt. Een gelijkspel is terecht.”