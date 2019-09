Sloetski pleit Bazoer vrij na ‘hoofdtrap’ op Diemers bij Vitesse tegen Fortuna

ARNHEM - Leonid Sloetski ziet in de ‘trap’ van Riechedly Bazoer op het hoofd van Mark Diemers geen opzet, laat staan een rode kaart. De coach van Vitesse gelooft niet in opzet van de spelmaker in het duel met Fortuna Sittard, zaterdagavond.

,,Dit is niets speciaals”, stelde de Russische trainer na de Airborne-wedstrijd. Vitesse versloeg daarin Fortuna Sittard met 4-2.

,,Dit is niks. Er is geen opzet. Kom op. Is dit een mannensport? Of een vrouwensport? Ik zie geen ontoelaatbare actie.”

Diemers

Bazoer raakte Diemers halverwege de eerste helft. Dat gebeurde aan de zijlijn. Diemers reageerde fel. ,,Hij (Bazoer, red.) zal het misschien niet met opzet doen, dat weet ik niet”, zei Diemers voor de camera van FOX Sports. ,,Feit is wel dat hij mij met zijn noppen mijn nek en mijn gezicht raakt. Volgens mij is dat een rode kaart.”

Bazoer kreeg voor het incident geen kaart. Diemers: ,,De scheidsrechter (Kooij, red.) kwam in de rust naar mij toe en zei dat dit een gele kaart was. Maar als ik de beelden zie, denk ik dat rood op zijn plek was.”

Opluchting

Met elf man draaide Vitesse diep in de tweede helft de rollen om. Sloetski was zichtbaar opgelucht. ,,De eerste helft was slecht”, sprak de coach. In de tweede helft hebben we meer via de zijkanten de aanval gezocht. Het was ook zaak de bal achter de defensie te leggen. Dat leverde succes op.”

,,Dit was misschien niet onze beste wedstrijd”, zei Sloetski. ,,Het was een straatgevecht. Ik ben trots op onze mentale weerbaarheid. We komen twee keer terug. We scoren vier keer en winnen alsnog. de Airborne-wedstrijd is erg belangrijk voor Vitesse. Ik ben zeer blij.”